МОСКВА (ИА Реалист). Пока мировые СМИ сосредоточены на гонке искусственного интеллекта и эскалации на Ближнем Востоке, за кулисами разворачивается не менее ожесточённая битва — за контроль над критически важными полезными ископаемыми.
Критические минералы стали «новой нефтью»
Комментарии
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Виктор Луговой
Занятно... То вывозили капиталы в Китай, ставили там производства, накачивали технологиями, - а то, вишь, теперь декитаизация. Ха. А ведь без галлия ни один светодиод не взлетит, если что.
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