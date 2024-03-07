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МК: шпионы НАТО предупредили о новой провокации ВСУ в Крыму к 8 марта

МК: шпионы НАТО предупредили о новой провокации ВСУ в Крыму к 8 марта

За последнее время над Черным морем максимально активизировалась разведывательная авиация НАТО. Это говорит о том, что к 8 марта ВСУ могут устроить очередную провокацию с применением ракет и безэкипажных катеров, передает МК.

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