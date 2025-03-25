Военные Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и миномет ВСУ

Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марково.
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