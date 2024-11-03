Российские инженеры не прекращают работы по созданию средств противодействия беспилотным летательным аппаратам противника.
В России показали новый антидроновый комплекс для кинетического перехвата БПЛА ВСУ
Комментарии
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Moderntm VseTM
Теперь нужно "срочно дать взятку", чтобы выиграть тендер на поставку этой штучки в войска. Но, пока это будут делать, Укры и НАТОвцы что-нибудь новое успеют придумать...
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7 час.
Владимир Козлов
Теперь желательно как можно скорее провести испытание уже в боевых условиях, а попутно, если действительно этот комплекс работает, запускать в массовое производство. Очень долго идёт процесс от изобретения до выпуска. Или специально затягивают.
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7 час.
sk
serghei kapustin
Жаль что у нас ИНЖЕНЕРЫ повывелись, расплодились юристы. экономисты и прочие эффективные менеджеры, которые в технике полные импотенты.
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7 мин.
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