В России показали новый антидроновый комплекс для кинетического перехвата БПЛА ВСУ

Moderntm VseTM Теперь нужно "срочно дать взятку", чтобы выиграть тендер на поставку этой штучки в войска. Но, пока это будут делать, Укры и НАТОвцы что-нибудь новое успеют придумать...

Владимир Козлов Теперь желательно как можно скорее провести испытание уже в боевых условиях, а попутно, если действительно этот комплекс работает, запускать в массовое производство. Очень долго идёт процесс от изобретения до выпуска. Или специально затягивают.