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Минтюков набрал 18-е очко в сезоне – передача против «Рейнджерс». У защитника «Анахайма» полезность «плюс 12» в 10 последних матчах

«Анахайм» одержал победу со счетом 5:4 в овертайме в игре регулярного чемпионата НХЛ. 21-летний защитник «Дакс» отметился результативной передачей при полезности «плюс 1» и одном броске по воротам.

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