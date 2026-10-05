Лицемерные пидорасы

Ну разве можно писать про этих лживых лицемерных пидорасов без ругательств? Нет, это решительно невозможно!Сейчас я на примерах покажу.
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