В Самарской области хотят ограничить продажу алкоголя по ночам

Если инициативу реализуют, станет меньше мест, где можно будет купить спиртное.В Самарской области депутаты хотят ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита, которые находятся в жилых домах и рядом с ними.
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