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Регион 29

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В Пинежском округе планируется масштабирование инвестпроекта по возделыванию картофеля

Бюджет проекта — 6 млн рублей, а ключевая задача — гарантированный сбыБюджет проекта — 6 млн рублей, а ключевая задача — гарантированный сбы В рамках рабочей поездки заместитель председателя правительства области Дмитрий Рожин провел совещание с руководством ООО «Карпогорское АП» по вопросам реконструкции овощехранилищ и организации бесперебойных поставок местной продукции.

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