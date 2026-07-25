В Пинежском округе планируется масштабирование инвестпроекта по возделыванию картофеля

Бюджет проекта — 6 млн рублей, а ключевая задача — гарантированный сбыБюджет проекта — 6 млн рублей, а ключевая задача — гарантированный сбы В рамках рабочей поездки заместитель председателя правительства области Дмитрий Рожин провел совещание с руководством ООО «Карпогорское АП» по вопросам реконструкции овощехранилищ и организации бесперебойных поставок местной продукции.