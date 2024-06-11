«Атлетико» возобновил интерес к Хейбьергу. Трансфер опорника «Тоттенхэма» оценивается в 15 млн фунтов

28-летний игрок сборной Дании был разочарован тем, что прошлым летом его переход в мадридский клуб сорвался, но главный тренер «индейцев» Диего Симеоне продолжал следить за полузащитником, чей контракт со «шпорами» заканчивается через год.
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