Поматросили и бросили

Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране Рванут в Канаду, в Мексику или в Южную Америку, уж не в ВСУ же вступать?! В Мексике веселей и теплей Шелушится и облетает с Запада фальшивая позолота! Считай со времен перестройки Запад жил сыто и спокойно, все! - спокойствие закончилось! Мало того мир вступает в очередную Великую Депрессию, наркомания проституция , торговля оружием, бандитизм и недобор в армию.