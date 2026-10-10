Поматросили и бросили

Politico: Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране Рванут в Канаду, в Мексику или в Южную Америку, уж не в ВСУ же вступать?! В Мексике веселей и теплей Шелушится и облетает с Запада фальшивая позолота! Считай со времен перестройки Запад жил сыто и спокойно, все! - спокойствие закончилось! Мало того мир вступает в очередную Великую Депрессию, наркомания проституция , торговля оружием, бандитизм и недобор в армию.
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