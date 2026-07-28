Бывший футболист «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал слухи, что полузащитник московского клуба Артем Карпукас перейдет в «Зенит», а Вильмар Барриос покинет «сине-бело-голубых» в следующем году.
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