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"Европе пора проснуться": пока Трамп ищет мир, ЕС просит бить по дата-центрам

"Европе пора проснуться": пока Трамп ищет мир, ЕС просит бить по дата-центрам

ИЗВЕСТИЯ Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах о ней.

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