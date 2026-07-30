Стало известно, кто приказывал стрелять по мирным объектам Донбасса в ходе АТО

Генерал Александр Грузевич, отправленный в отставку с поста начальника штаба Сухопутных войск ВСУ, является военным преступником — в годы АТО он отдавал приказы на обстрелы населенных пунктов Донбасса, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии