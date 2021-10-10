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Путин: государство будет делать все, чтобы жизнь на селе была современной и благополучной

Путин: государство будет делать все, чтобы жизнь на селе была современной и благополучной

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Государство будет делать все для обеспечения комфортной, современной и благополучной жизни на селе.

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