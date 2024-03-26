AT: вполне вероятна причастность Виктории Нуланд к организации теракта в Москве

Причастна ли Виктория Нуланд к теракту в Москве? © AP Photo / Alex Brandon Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Кто же организовал теракт в концертном зале, унесший жизни более ста человек, спрашивает автор AT.
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