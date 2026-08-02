Цифра вместо бумаги: южноуральцам упростили подтверждение льгот в транспорте

Поездки в автобусах и трамваях станут сильно комфортнее. С 1 августа жителям Челябинской области больше не придется носить с собой внушительную стопку справок и документов, чтобы доказать контролеру свое право на льготный проезд в общественном транспорте.
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