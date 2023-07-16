Сегодня, 16 июля 2023 года, компания SpaceX завершила важный этап проекта Starlink, выведя на орбиту последние 54 спутника версии 1

Сегодня, 16 июля 2023 года, SpaceX завершила важную веху в проекте Starlink, запустив на орбиту последние 54 спутника версии 1.
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