Индекс гособлигаций (MCXRGBI) поднялся до 112,22 базисных пунктов, большинство ликвидных выпусков ОФЗ показали рост на 0,1%, за исключением ОФЗ № 26238, снизившегося на 0,2%.
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