Россия победила Камерун, МОК отстранил ОКР, глава УЕФА осудил атаку ХАМАС на Израиль и другие новости

🗣 Глава РФС Дюков о России U17: «Решение от 26 сентября о допуске сборных остается. На исполкоме должен был рассматриваться технический вопрос, как допускать сборные на 2023-2024 год. На данный момент техническое решение не найдено. Поэтому решений никаких не принято. То решение остается в силе. Теоретическая возможность участия в юношеском чемпионате Европы есть»

КузнецовВВ

«МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой». а сам ОКР принял какое-то другое? неужели включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей было настолько срочным и это необходимо было делать именно сейчас? и это решение ОКР вот прямо не имеет никакой политической окраски?