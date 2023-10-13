1. Сборная России обыграла команду Камеруна (1:0) в товарищеском матче в Москве благодаря голу Федора Чалова.
Россия победила Камерун, МОК отстранил ОКР, глава УЕФА осудил атаку ХАМАС на Израиль и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
🗣 Глава РФС Дюков о России U17: «Решение от 26 сентября о допуске сборных остается. На исполкоме должен был рассматриваться технический вопрос, как допускать сборные на 2023-2024 год. На данный момент техническое решение не найдено. Поэтому решений никаких не принято. То решение остается в силе. Теоретическая возможность участия в юношеском чемпионате Европы есть»
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17 час.
КузнецовВВ
«МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой». а сам ОКР принял какое-то другое? неужели включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей было настолько срочным и это необходимо было делать именно сейчас? и это решение ОКР вот прямо не имеет никакой политической окраски?
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15 час.
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