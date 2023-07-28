СССР-Россия

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"Мы не будем плясать под дудку варваров из Москвы": Обозлившиеся на Путина финны уже не скупятся на оскорбления в адрес россиян

"Мы не будем плясать под дудку варваров из Москвы": Обозлившиеся на Путина финны уже не скупятся на оскорбления в адрес россиян

Политические достижения России финнов страшно бесят, особенно после того как наша страна разорвала с ними отношения.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Финик медведю даже и  разжёвывать нет нужды....
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11 час.
Александр Салтановский
финны такие же тормоза как и горячччие эстооонскиииие пааааррниии!
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8 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Под дудку плясать или йух сосать - это ваш выбор, чухонцы.
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8 час.

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