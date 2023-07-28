"Мы не будем плясать под дудку варваров из Москвы": Обозлившиеся на Путина финны уже не скупятся на оскорбления в адрес россиян

СССР-РоссияПодписаться"Мы не будем плясать под дудку варваров из Москвы": Обозлившиеся на Путина финны уже не скупятся на оскорбления в адрес россиянПолитические достижения России финнов страшно бесят, особенно после того как наша страна разорвала с ними отношения.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВиктор РыбаковФиник медведю даже и разжёвывать нет нужды....Ответить11 час.Александр Салтановскийфинны такие же тормоза как и горячччие эстооонскиииие пааааррниии!Ответить8 час.ЛЛЛеонид Ла РошельПод дудку плясать или йух сосать - это ваш выбор, чухонцы.Ответить8 час.
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