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Опоры автомобильного моста в тылу противника подорвал спецназ: военные учения в Приморье

Опоры автомобильного моста в тылу противника подорвал спецназ: военные учения в Приморье

В Восточном военном округе (ВВО) состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений специального назначения по проведению диверсий в тылу условного противника.

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