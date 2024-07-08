Жители города смогут узнать о своих родственниках благодаря онлайн-сервису «Моя семья»

Теперь каждый может узнать больше о своих родственниках, ведь с помощью онлайн-сервиса «Моя семья» Главархива Москвы легко выяснить, где родился прадедушка, сколько детей было у прапрабабушки и где венчались предки в пятом поколении.
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