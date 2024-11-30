Российские вакцины против онкологических заболеваний могут начать применять в конце 2025 года

Один из препаратов может уменьшить объём опухоли на 80 процентов Российские вакцины против онкологических заболеваний могут появиться к концу 2025 года, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным.