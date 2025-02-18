Агата Муцениеце прервала молчание и сделала заявление хейтерам, которые подозревают РПП у ее дочери

Агата Муцениеце опровергла расстройство пищевого поведения у 8-летней дочери Популярный блогер, известный как «главный сплетник» интернета, обратил внимание на то, что дочь актрисы питается крайне однообразно.
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