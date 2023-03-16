Политика Сегодня

1 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Голубев
    Европа избавилась от зависимости от дешёвого российского газа, но стала зависить от дорогого американского. Какие мол...Аналитик Демидов ...
  • snake251265 snake
    Первую букву имени изменить с "У" на "А". И получится точная оценка его высказываний.Турецкая оппозици...
  • Константин Котельников
    Идиот...Кирби: ВВС США пр...

Пушков: Россия выиграла внутреннюю информационную войну и должна усилить влияние в мире

Пушков: Россия выиграла внутреннюю информационную войну и должна усилить влияние в мире

Западные СМИ, которые на протяжении 1990-х годов служили в некотором роде ориентиром защиты демократических свобод, в XXI веке лишились доверия российской аудитории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх