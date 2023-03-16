Пушков: Россия выиграла внутреннюю информационную войну и должна усилить влияние в мире

Западные СМИ, которые на протяжении 1990-х годов служили в некотором роде ориентиром защиты демократических свобод, в XXI веке лишились доверия российской аудитории.
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