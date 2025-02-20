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Специалисты компании МАЙ помогут готовить кадры для сферы гостеприимства

Специалисты компании МАЙ помогут готовить кадры для сферы гостеприимства

Колледж гостиничного и ресторанного бизнеса «Царицыно» вместе с одним из ведущих отечественных производителей кофе и чая, компанией МАЙ, объявили о старте программы по подготовке кадров для сферы гостеприимства.

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