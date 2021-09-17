Омские полицейские рассказали подробности о поимке сбежавшего заключённого

Его задержали накануне в микрорайоне Ясная поляна. О том, что пропавший 12 сентября из колонии-поселения мужчина попался правоохранителям, мы сообщали ранее по данным от очевидца.
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