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Омские полицейские рассказали подробности о поимке сбежавшего заключённого

Омские полицейские рассказали подробности о поимке сбежавшего заключённого

Его задержали накануне в микрорайоне Ясная поляна. О том, что пропавший 12 сентября из колонии-поселения мужчина попался правоохранителям, мы сообщали ранее по данным от очевидца.

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