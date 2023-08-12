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Назаров об Овечкине: «Лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Символ и главный спортивный посол России»

Капитан «Вашингтона» принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова в Казани.  «Саша вообще заслуживает особого уважения.

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