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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спронг интересен «Ванкуверу» (Рик Даливал)

27-летний игрок находится в статусе неограниченно свободного агента.  В минувшем сезоне он выступал за «Детройт» и набрал 43 (18+25) очка в 76 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

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