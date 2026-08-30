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Газета.ру

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Невролог Мойсак: мигрень повышает риск возникновения депрессии

Невролог Мойсак: мигрень повышает риск возникновения депрессии

У людей, страдающих мигренью, риск развития клинической депрессии и тревожных расстройств в три и более раза выше, чем в среднем среди населения.

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