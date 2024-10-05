На конгрессе в Петербурге медики обсуждают лечение ишемической болезни сердца

Ежегодно количество выявленных случаев растет на 11 миллионов Санкт-Петербург принял ведущих специалистов медицинского сообщества на II Всероссийском коронарном конгрессе, посвященном 120-летию со дня рождения В.
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