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Петербургский дневник

120 подписчиков

На конгрессе в Петербурге медики обсуждают лечение ишемической болезни сердца

На конгрессе в Петербурге медики обсуждают лечение ишемической болезни сердца

Ежегодно количество выявленных случаев растет на 11 миллионов Санкт-Петербург принял ведущих специалистов медицинского сообщества на II Всероссийском коронарном конгрессе, посвященном 120-летию со дня рождения В.

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