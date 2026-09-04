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Поддержка при онкологии и болезнях сердца: Т‑Страхование запустило новый страховой продукт

Поддержка при онкологии и болезнях сердца: Т‑Страхование запустило новый страховой продукт

Т‑Страхование, входящая в экосистему Т‑Банка, запустило комплексную программу страхования от серьёзных заболеваний — в том числе онкологии, болезней сердца и мозга.

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