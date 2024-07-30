В I полугодии сумма сделок с элитной недвижимостью составила 185 млрд рублей

За первое полугодии 2024 года общая сумма сделок с элитным жильем Москвы, включая первичный и вторичный рынки, составила 185 млрд рублей, что на 33% больше чем за аналогичный период 2023 года, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на исследование «Intermark Городская недвижимость» (специализируется на продаже и аренде таких объектов).