Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова: У европейских лидеров уходит почва из-под ног после возвращения Трампа

Захарова: У европейских лидеров уходит почва из-под ног после возвращения Трампа

Европейские политики после прихода к власти новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом оказались в «абсолютной прострации», поскольку они опирались на США, которые «щедро оплачивали» либеральный «антимир».

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