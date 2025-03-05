Захарова: У европейских лидеров уходит почва из-под ног после возвращения Трампа

Европейские политики после прихода к власти новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом оказались в «абсолютной прострации», поскольку они опирались на США, которые «щедро оплачивали» либеральный «антимир».
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