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Verivox предупредил о росте цен на газ в Германии до 20%

Verivox предупредил о росте цен на газ в Германии до 20%

Портал сравнения цен Verivox прогнозирует значительный рост стоимости газа для домохозяйств в Германии из-за конфликта с Ираном, сообщает 13 сентября «Шпигель».

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