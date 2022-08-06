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Гендиректор «Салавата» о Радулове: «Хотели, чтобы он остался легендой. Поэтому не подписывали и не интересовались»

Гендиректор «Салавата» объяснил, почему клуб не интересовался Александром Радуловым.  – Радулов перешел в «Ак Барс».

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