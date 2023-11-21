Врач-диетолог Гинзбург предупредил о вызывающих старение конфетах

Некачественные ингредиенты, из которых производятся сладости, негативно влияют на организм.Конфеты, изготовленные из некачественных продуктов, могут негативно повлиять на состояние организма и даже вызвать преждевременное старение.
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