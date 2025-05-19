Торопиться не надо

Рим, 18 мая 2025 г. Судя по всему, в Белом доме принято решение с Украиной не торопиться, подвесив ситуацию на дипломатический крючок.
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