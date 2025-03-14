В Смоленске началось благоустройство сквера возле кинотеатра "Октябрь"

Как отметил Александр Новиков в социальных сетях, здесь предстоит проделать большой объем работ. По словам градоначальника, на территории вокруг памятника «Защитникам и освободителям Смоленска» полностью заменят основание и покрытие.
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