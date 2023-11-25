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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери о 0:5 от «Эдмонтона»: «Трудно играть против команды такого калибра, когда шайба весь матч у них. Это разочаровывает, очень незрелая игра»

«Кэпиталс» уступили со счетом 0:5. «Трудно играть против команды такого калибра, когда шайба весь матч у них.

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