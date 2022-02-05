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Опубликовано видео удара ВКС России, уничтожившего командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани

Опубликовано видео удара ВКС России, уничтожившего командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани

Опубликовано видео, на котором запечатлен удар ВКС России, уничтоживший командира чеченских боевиков в Сирии Муслима Шишани.

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