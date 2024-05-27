В Республике Татарстан полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

«Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств.
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