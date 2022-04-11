Дети из Армении посетят Крым для ознакомления со святынями своего народа

Более 50 детей из Армении посетят нынешним летом Республику Крым для ознакомления с достопримечательностями региона, а также с армянскими святынями, участием армян в обороне и освобождении Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Более 50 детей из Армении посетят нынешним летом Республику Крым для ознакомления с достопримечательностями региона, а также с армянскими святынями, участием армян в обороне и освобождении Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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