Глава Панамского канала Моралес опроверг участие КНР в управлении каналом

Глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес опроверг The Wall Street Journal слова будущего президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли дискриминируются при помощи высоких тарифов.
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