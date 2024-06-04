Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Хорошо пояснили гуны материальной природы - просто и доходчиво 👍😆Оттяпывая страны
  • ММ
    Может Путин при себе карманного американского шпиона держит?Тайна Набиуллиной...
  • Александр
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Оттяпывая страны

Оттяпывая страны

Добрый вечер, Империя, встречаем очередной клин черных лебедей. Пока Сергей Викторович окучивает Западную и Центральную Африку, у нас тут самое время швырять трусы и чепчики в потолок: Турция собралась в БРИКС.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Ну да, когда в голове пусто, любая болтовня покажется пустой.
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5 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Африке уже живут 500 тысяч китайцев...
Ответить
5 час.
Ч
ЧилиИвано
Хорошо пояснили гуны материальной природы - просто и доходчиво 👍😆
Ответить
46 мин.

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