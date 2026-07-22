От 30-градусной жары до первых заморозков: что ждет Приморье в конце лета

Синоптики предупредили жителей Приморья: конец лета в крае пройдет под знаком резких контрастов. В прогнозах на август и начало сентября соседствуют и дни с почти тропической жарой, и периоды ощутимого похолодания, местами с первыми заморозками, сообщает PRIMPRESS.