PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

От 30-градусной жары до первых заморозков: что ждет Приморье в конце лета

От 30-градусной жары до первых заморозков: что ждет Приморье в конце лета

Синоптики предупредили жителей Приморья: конец лета в крае пройдет под знаком резких контрастов. В прогнозах на август и начало сентября соседствуют и дни с почти тропической жарой, и периоды ощутимого похолодания, местами с первыми заморозками, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии