Bild сообщает: ХДС/ХСС и СДПГ обсудят доверие на саммите в среду

ХДС/ХСС и СДПГ проведут коалиционный саммит в ФРГ в среду, чтобы обсудить вопрос доверия. Газета Bild сообщает, что между партиями нарастают разногласия и обвинения, что может привести к досрочным выборам в феврале 2027 года.