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Царьград

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Bild сообщает: ХДС/ХСС и СДПГ обсудят доверие на саммите в среду

Bild сообщает: ХДС/ХСС и СДПГ обсудят доверие на саммите в среду

ХДС/ХСС и СДПГ проведут коалиционный саммит в ФРГ в среду, чтобы обсудить вопрос доверия. Газета Bild сообщает, что между партиями нарастают разногласия и обвинения, что может привести к досрочным выборам в феврале 2027 года.

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