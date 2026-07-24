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Царьград

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В Госдуме поставили под сомнение мнение Плющенко как эксперта

В Госдуме поставили под сомнение мнение Плющенко как эксперта

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев жестко отреагировал на скандальное заявление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации русского фигурного катания.

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