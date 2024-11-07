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«Фронт обрушился, главные командиры совершили роковую ошибку»: ВСУ угодили в ловушку в Курской обл: Карта боевых действий на Украине, к утру 7 ноября 2024 — Новости СВО, Карта СВО

«Фронт обрушился, главные командиры совершили роковую ошибку»: ВСУ угодили в ловушку в Курской обл: Карта боевых действий на Украине, к утру 7 ноября 2024 — Новости СВО, Карта СВО

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 7 ноября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 07.

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У жыдо-хахлов национальная забава - лазить по котлам...
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