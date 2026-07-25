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«Аура». «Коло-Коло» анонсировал трансфер Возиньи фото его прически

« Коло-Коло » оригинально анонсировал переход вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи. Чилийский клуб опубликовал черно-белую фотографию узнаваемой прически голкипера с надписью «Аура» – с отсылкой к харизме и популярности, которую 40-летний футболист приобрел после ЧМ-2026.

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