«Аура». «Коло-Коло» анонсировал трансфер Возиньи фото его прически

« Коло-Коло » оригинально анонсировал переход вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи. Чилийский клуб опубликовал черно-белую фотографию узнаваемой прически голкипера с надписью «Аура» – с отсылкой к харизме и популярности, которую 40-летний футболист приобрел после ЧМ-2026.
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